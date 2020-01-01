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محافظ نابلس يمدد اغلاق قرية تل بسبب كورونا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يمدد اغلاق قرية تل بسبب كورونا



نابلس /سما/

قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق قرية تل في محافظة نابلس إغلاقًا تامًا حتى صباح يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلدة ووصول عدد الإصابات النشطة فيها إلى 66.

وأكد رمضان على ضرورة التزام المواطنين ومختلف القطاعات التجارية بسبل الوقاية المختلفة، وبالقرار المتعلق بالإغلاق المسائي لمحافظة نابلس، علماً أن فرق التفتيش والرقابة كانت قد أغلقت خلال 24 ساعة محلّين تجاريين، وحررت مخالفات وتنبيهات للعديد من المخالفين وعدم الملتزمين بإجراءات وبروتوكولات الوقاية والصحة العامة، إضافة إلى حجز 70 سيارة من الذين لم يلتزموا بقرار الإغلاق.

#محافظ نابلس #فيروس كورونا #إغلاق قرية تل

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