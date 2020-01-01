اغلاق محكمة بداية بيت لحم يومي الأربعاء والخميس

بيت لحم /سما/

قررت محكمة بداية وصلح بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوبها أمام المواطنين، يومي الأربعاء الخميس المقبلين، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وجاء هذا القرار، حفاظا على الصحة والسلامة العامة، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس "كورونا" بين موظفي المحكمة.

وأكد رئيس المحكمة القاضي جمال شديد أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين بين قضاة المحكمة والطاقم الإداري، مضيفا أن العمل سيعود كالمعتادة اعتبارا من صباح الأحد المقبل، ما لم تصدر بيانات جديدة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع النيابة العامة، للنظر في أي طلبات توقيف، واي أمور أخرى لا تحتمل التأجيل خلال يومي الإغلاق.