بعثة أمريكية يترأسها مبعوث ترامب ترافق أول رحلة جوية تجارية بحرينية لإسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بأن بعثة أمريكية يترأسها، افي بركوفتش، سترافق المسؤولين البحرينيين القادمين في أول رحلة جوية تجارية إلى إسرائيل.



وقال الموقع، إن البعثة الأمريكية ستصل الى البحرين وإسرائيل بهدف تقديم الدعم للتعاون الاقتصادي الموسع في إطار اتفاق التطبيع الموقع بين البلدين مؤخرًا.



وستضم البعثة كل من المبعوث الأمريكي الخاص بمباحثات السلام، افي بركوفتش، ومدير مكتب الممثل الخاص للمفاوضات الدولية اري اينهورن، و"بول فاكر" الذي يشغل منصب رئيس مفوضية الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج.



كما سينضم الى البعثة عدد من المسؤولين في المجلس الأمن القومي الأمريكي من بينهم الجنرال ميغيل كوريا، المدير الأول لشؤون منطقة الخليج وشمال أفريقيا، وادغر فاسكيز، كبير مستشاري الاتصالات للمفاوضات الدولية ونائب المدير الأول للاتصالات الاستراتيجية، وريان ارنيت ، كبير المستشارين الاقتصاديين للمفاوضات الدولية، وكينث افانس، مدير الجزيرة العربية.