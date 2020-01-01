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مشاهدة مباراة العراق وأوزبكستان الودية بث مباشر

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة العراق وأوزبكستان الودية بث مباشر



أبو ظبي / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة العراق وأوزبكستان بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب "ذا سيفينس" في الإمارات؛ استعدادا للمواجهات الآسيوية المقبلة قريبا.

مباراة العراق وأوزبكستان مباشر تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الثالثة (AD SPORTS 3 HD) بصوت المعلق أحمد الحامد، بالإضافة إلى القناة الرياضية العراقية على النايل سات.

وتبدأ مباراة العراق ضد أوزبكستان عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد والرياض والدوحة والكويت، السادسة في أبو ظبي ومسقط، الرابعة في القاهرة وعمان والقدس ودمشق.

وكان المنتخب العراقي قد تلقى خبرًا مؤسفا خلال معسكره الجاري في دبي، وذلك بعد أن تأكد إصابة مساعد المدرب إلتش بفيروس كورونا ونقله إلى أحد مراكز الحجر الصحي بالإمارات.

رابط مباراة العراق وأوزبكستان مباشر اضغط هنا

جاء ذلك بعد أن أنهى منتخب العراق تحضيراته وتدريبه الأخير قبيل موقعة الفريق الأوزبكي الساعي إلى تحقيق الانتصار هذا اليوم؛ خاصة وأنه تلقى خسارة أمام سوريا قبل عدة أيام.

وتأتي مباراة العراق وأوزبكستان الودية في سياق تحضيرات المنتخب للمنافسات القادمة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم، علما أنه سيواجه نظيره الآيسلندي وديا بتاريخ 9 ديسمبر.

وتأتي هذه المواجهة في البطولة الرباعية التي تجري في الإمارات إلى جانب آيسلندا والكونغو والمنتخب الإماراتي؛ وذلك قبل انطلاق المنافسات الآسيوية التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

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