11 حالة وفاة و1158 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، يوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 55 من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 80 عاما من بيت اكسا في بضواحي القدس، مواطن 68 عاما من زنوبا ومواطنة 55 عاما من برقية بمحافظة جنين، مواطن 60 عاما من مخيم عسكر القدس ومواطنة 67 عاما من نابلس)، إضافة إلى مواطن 66 عاما ومواطنة 73 عاما من قطاع غزة، و3 حالات وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 426 حالة في الضفة الغربية (الخليل 56، جنين 19، نابلس 138، طولكرم 6، قلقيلية 5، سلفيت 7، بيت لحم 155، رام الله والبيرة 40)، قطاع غزة 305، مدينة القدس (43).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (93)، محافظة نابلس (155)، محافظة بيت لحم (98)، محافظة قلقيلية (12)، محافظة رام الله والبيرة (76)، جنين (48)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (11)، طولكرم (34)، طوباس (12)، قطاع غزة (486)، ضواحي القدس (36)، مدينة القدس (90).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

الإصابات الجديدة:-

• مدينة القدس: 90

• المحافظات الشمالية: 582

• المحافظات الجنوبية: 486

حالات التعافي الجديدة

• مدينة القدس: 43

• المحافظات الشمالية: 426

• المحافظات الجنوبية: 305

حالات الوفاة الجديدة

• مدينة القدس: 3

• المحافظات الشمالية: 6

• المحافظات الجنوبية: 2

عدد الفحوصات: 5389