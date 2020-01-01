  1. الرئيسية
  2. الصحة

كوفيد-19 يقوض جهود القضاء على السل في العالم

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوفيد-19 يقوض جهود القضاء على السل في العالم



وكالات / سما /

حذر خبراء في الامراض التنفسية من أن جائحة كوفيد-19 قد تفوّت على العالم فرصة القضاء على مرض السل الذي يشكّل "مأساة معاصرة" في العالم.

وقالت الأمينة العامة لـ"الشراكة العالمية لدحر السل" لوتشيكا ديتيو في التقرير السنوي لهذه المنظمة الدولية إن "السل يبقى المرض المعدي الأكثر فتكا رغم القدرة على تفاديه وعلاجه".

وتعاني البرامج الرامية إلى تحسين الوصول إلى خدمات التشخيص والعلاج لمرضى السل الذي يفتك سنويا بأكثر من 1,4 مليون شخص، نقصا بنيويا في التمويل، فيما تحظى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد بتعبئة عالمية غير مسبوقة، وفق التقرير.

وثمة لقاح ضد السل منذ عشرينات القرن العشرين، غير أن درجة الحماية ضد الأشكال الرئوية من هذا المرض تقرب من 50 %.

وفي الوقت عينه، يحذر الخبراء من خطر تقويض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة للجم انتشار السل بفعل جائحة كوفيد-19.

ولفتت لوتشيكا ديتيو إلى أن بلدانا كثيرة ينتشر فيها السل "لا تزال تعتمد سياسات وممارسات وعلاجات بالية".

ولا يزال حوالى 40 % من البلدان الـ37 التي شملها التقرير يعالج الأشكال المقاومة من المرض (التي لا تنفع معها مضادات السل الاعتيادية) باستخدام أدوية عن طريق الحقن بالية، وهي علاجات طويلة ومضنية وبفعالية عشوائية.

كما لا يزال هناك نقص في تشخيص السل المقاوم، مع 5500 حالة جديدة مشخصة سنويا فقط لدى الأطفال فيما التقديرات تشير إلى وجود 30 ألف حالة.

وقال المنسق الوطني للشراكة العالمية لدحر السل في جمهورية الكونغو الديموقراطية "علينا بذل جهود أكبر"، واصفا السل بأنه "مأساة معاصرة" تودي "بأكثر من أربعة آلاف شخص يوميا".

كذلك أطلق باحثون في "إنترناشونال جورنال أوف توبركولوسس أند لانغ ديسيسز" الاثنين دراسة ترمي إلى "تحسين فهم سبل الوقاية والتصدي للآفة المزدوجة" لمرضى السل الذين يصابون بفيروس كورونا.

ورغم وجود صلة مثبتة بين الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 والسل، وهما مرضان يصيبان الرئتين، قلة من الدراسات أجريت بشأن طريقة تفاعل المرضين معا إذا ما أصابا جسم الإنسان.

#كوفيد-19 #السل #العالم #الامراض التنفسية

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 13 الثالثة عشرة (شاهد) إصابة شاهين

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

أسرار “العشيقة السرية العربية”

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

نفقات لن تصدق أن الرئيس الأمريكي يدفعها من ماله الخاص

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

فتح: الساعات القادمة تحمل انباء ايجابية من القاهرة بشأن المصالحة

الأخبار الرئيسية

إياد البزم

داخلية غزة بصدد اتخاذ جُملة إجراءات صعبة قد تصل للإغلاق الشامل ...

11 حالة وفاة و1158 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مصر اكبر المتضررين..اقتراح إسرائيلي لبناء خط سكك حديدية بين المتوسط والخليج

مصادر : حوارات فتح وحماس في القاهرة إيجابية ومستمرة

فيروس

معروف : غزة تواجه خطرًا واضحًا و إدخال 12 حالة للعناية المركزة أمس