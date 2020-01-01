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هواوي تبيع علامتها التجارية "أونر" للهواتف منخفضة التكلفة لهذا بسبب!

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تبيع علامتها التجارية "أونر" للهواتف منخفضة التكلفة لهذا بسبب!



وكالات / سما /

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" اليوم الثلاثاء، بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية منخفضة التكلفة "أونر"، في محاولة لإنقاذ الوحدة التي تواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت هواوي، في بيان، إن أعمالها تتعرض "لضغط هائل" بسبب عدم توفر المكونات اللازمة لوحدة الهواتف الذكية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الشركة من جراء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتهمها بتسهيل التجسس لصالح بكين. وتنفي هواوي هذه الاتهامات.

وتمنع العقوبات هواوي من شراء رقائق المعالجات من الولايات المتحدة وغيرها من التقنيات.

وأكدت هواوي أنها، بعد البيع، لن تمتلك أية أسهم في الشركة الجديدة أو تشارك في إدارتها.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وتقول هواوي إنها تبيع أكثر من 70 مليون هاتف ذكي من علامة أونر التجارية سنويا.

وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأوروبية وغيرها من الحلفاء حتى لا تستخدم تقنيات هواوي لتطوير شبكات الجيل الخامس في هذه الدول، وتُرجع هذا لمخاوف أمنية.

وتراجع معدل النمو في مبيعات الشركة إلى 9.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مقابل نمو بـ 13.1% في النصف الأول من العام.

#هواوي #هاتف هواوي #أونر #تكنولوجيا #العقوبات الأمريكية

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