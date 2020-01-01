بلجيكا تكشف عن مفاجأة بسعر لقاح كورونا

وكالات / سما /

أعلنت الحكومة البلجيكية، الاثنين، نيتها تلقيح 70% على الأقل من السكان، أي 8 ملايين نسمة، ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك مجانا لكل مواطن.

وقرر المؤتمر الوزاري للصحة العامة أن اللقاح لن يكون إلزاميا لكنه متوافر للراغبين.

وجاء في بيان أن "الهدف هو تلقيح 70% من السكان على الأقل. والفئات التي تعطى أولوية سيحددها علماء ونقاشات عامة في المجتمع". وأضاف "سيكون اللقاح مجانيا لكل مواطن".

وبلجيكا التي يبلغ تعدادها 11,5 مليون نسمة، وحيث سجل 540 ألف حالة كوفيد-19 واكثر من 14 ألف وفاة، تعد من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بالوباء.

وتشارك البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي في العملية الأوروبية لشراء لقاحات كوفيد-19 كما ذكر البيان.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أنها وافقت على عقد جديد للحصول على لقاحات كوفيد-19، هو الخامس مع مجموعة "كيورفاك" الألمانية للأدوية، وتأمل في توقيع عقد سادس "قريبا" مع موديرنا الأمريكية.

والعقود الأربعة الأولى كانت لعلاجات طورتها فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية (شراء حتى 300 مليون جرعة)، ولعلاجين لاسترازينيكا السويدية-البريطانية والأمريكية جونسون وجونسون (حتى 300 مليون جرعة لكل واحدة) وآخر لسانوفي-جي اس كاي (حتى 300 مليون جرعة).

ولن تسلم اللقاحات إلا بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها. ولن تبدأ عملية توزيعها إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن توزيع أول اللقاحات سيتم "مطلع 2021".

والسبت، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تنوي إعطاء الضوء الأخضر لأول لقاح "بحلول نهاية السنة" لتوزيعه "اعتبارا من كانون الثاني/يناير".

وحتى الآن، تسعى بلجيكا للحصول على 7,7 مليون جرعة لقاح من استرازينيكا (على جرعتين) و5,5 مليون من جونسون آند جونسون، وفقا لوكالة أنباء بيلجا.