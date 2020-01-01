البزم: الداخلية بصدد اتخاذ جُملة إجراءات صعبة قد تصل للإغلاق الشامل

غزة / سما

أكدت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد اتخاذ جُملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل في حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال مؤتمر صحفي إن "استمرار ارتفاع أعداد الإصابات - التي وصلت في هذا اليوم 486 إصابة -، يؤشر على خطورة المرحلة التي نعيشها".

وذكر البزم أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية، على مراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في كافة القطاعات وفق بروتوكولات وزارة الصحة؛ حرصاً على استمرار مظاهر الحياة والمحافظة على العملية التعليمية والعجلة الاقتصادية؛ ولتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم، وفي سبيل ذلك تحملت الوزارة أعباء كبيرة منها إصابة العشرات من منتسبي الوزارة بالفيروس.

ولفت البزم إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات مُركزة لتجنب الإغلاق الشامل، لما يكلفه ذلك من أعباء كبيرة على قطاعات المجتمع كافة، موضحا أن وزارته تواصل جهودها في مواجهة فيروس كورونا، "حيث تعمل الأجهزة المختصة على تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات والمنشآت".

وبين أن وزارة الداخلية بذلت جهوداً توعوية وميدانية ومجتمعية من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومنها عقد لقاءات لوكيل الوزارة مع شرائح مجتمعية مختلفة، من قادة الفصائل، والوجهاء والشخصيات الاعتبارية، والاتحادات والنقابات، في إطار تحمّل مسؤولياتهم.

وحسب البزم، فإن المسؤولية في هذه المرحلة هي مسؤولية فردية وجماعية ولا تقتصر على الجهات الحكومية، منوها إلى أن الوزارة شكّلت عدداً من اللجان المختصة في إطار تكثيف متابعة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية في ظل ارتفاع الإصابات المسجلة، ومنها لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر الصحي.

وأفاد بأن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي تؤمن حالياً 1787 منزلاً تضم مخالطين ومصابين في كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه تم توقيف وحجز 52 مواطناً لم يلتزموا بالحجر الصحي، ونقلهم لمركز حجر خانيونس "أصداء"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا البزم، المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحجر، محذرا في الوقت ذاته من أن "كلّ من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية".

ووفقا للبزم، فإن جهاز الشرطة يعمل على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كافة القطاعات والمنشآت، وكذلك قرار حظر التجوال المسائي، وقرار إغلاق المرافق والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء، من خلال الجولات الميدانية والرقابية على مدار الساعة.

وتابع إن الشرطة أغلقت 237 منشأة تجارية وسياحية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية الأسبوع الجاري، وفي إطار إجراءاتها بحق المخالفين، وأوقفت 168 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال الليلي، كما تم توقيع تعهدات بحق 397 مواطناً خالفوا إجراءات السلامة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بعد إجراء 2412 فحص مخبري خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 305 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة مواطن(66 عاما) ومواطنة (73 عاما) في مستشفى غزة الأوروبي.