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إصابة حارس الصداقة (العروقي) بفيروس كورونا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة حارس الصداقة (العروقي) بفيروس كورونا



غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إصابة رياضي جديد بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

وأكدت التقارير أن عبد الرحمن العروقي حارس مرمى الصداقة, أصيب بـ"كورونا", ما استدعى تواجده في العزل الصحي هذه الفترة.

وأوضحت أن العروقي بصحة جيدة حاليا, وسيعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء من أجل الشفاء قريبا, لضمان اللحاق بفريقه في الدوري.

يشار إلى أنه أصيب 17 رياضيا بـ"كوفيد 19" خلال وقت سابق, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقا, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء, وعبد الله فياض مدرب الطائرة بنادي بيت حانون الرياضي, ونجله مصعب نجم الفريق ومنتخب الناشئين, ومحمد أبو ريالة وشقيقه بلال لاعبي شباب جباليا والرضوان تواليا, وعبد الله نسمان لاعب الرضوان سابقا, ومحمد عاشور لاعب الهلال, وإسماعيل أبو جراد لاعب الأقصى, وحسن الجعبري رئيس نادي اتحاد الشجاعية, ومصعب مشتهى لاعب اتحاد الشجاعية, وحسين المزروع لاعب أهلي البريج, ومحمد النمروطي لاعب شباب المصدر, ومحمد أبو حصيرة مدرب فلسطين سابقا, وعبد الله الهندي لاعب نادي خدمات البريج.

#كورونا #نادي الصداقة #الصداقة #فايروس كورونا

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