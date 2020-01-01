  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون "ترسلة" جنوب جنين ويمهدون لعودة الاستيطان فيها

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "ترسلة" جنوب جنين ويمهدون لعودة الاستيطان فيها



جنين / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، منطقة "ترسلة" بالقرب من بلدتي جبع وصانور جنوب جنين، ونفذوا عمليات تسوية وتنظيف تمهيدا للعودة الى المستوطنة المخلاة فيها.

وذكر أمين سر فتح في جبع رازي غنام ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة التي سبق وأقيمت عليها مستوطنة وتم اخلاؤها والمعروفة باسم "ترسلة"، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة.

وأضاف، أن عشرات المستوطنين وبحماية وحراسة جيش الاحتلال تساندهم جرافة عسكرية، قاموا بعملية تجريف وتسوية داخل المستوطنة المخلاة مصطحبين معهم مولدات كهربائية للإنارة ونفذوا عملية تنظيف داخل الغرف، مشيرا الى حالة من التخوف تسود الأهالي من عودة المستوطنين الى المنطقة.

#ترسلة #الاستيطان #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 13 الثالثة عشرة (شاهد) إصابة شاهين

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

أسرار “العشيقة السرية العربية”

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

نفقات لن تصدق أن الرئيس الأمريكي يدفعها من ماله الخاص

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

فتح: الساعات القادمة تحمل انباء ايجابية من القاهرة بشأن المصالحة

الأخبار الرئيسية

إياد البزم

البزم: الداخلية بصدد اتخاذ جُملة إجراءات صعبة قد تصل للإغلاق الشامل

11 حالة وفاة و1158 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مصر اكبر المتضررين..اقتراح إسرائيلي لبناء خط سكك حديدية بين المتوسط والخليج

مصادر : حوارات فتح وحماس في القاهرة إيجابية ومستمرة

فيروس

معروف : غزة تواجه خطرًا واضحًا و إدخال 12 حالة للعناية المركزة أمس