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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في نابلس، وهم: محمود النمروطي، ومحمد عمر حشاش، ومحمد العشيبي، وأكرم معن جوهر.            

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة بيرزيت شمال رام الله، وهما: يوسف هوشه وهو والد الأسير عمر هوشة، والطالب في جامعة بيرزيت يعاد أبو عياش، وهو من بلدة بيت أمر في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة جبع جنوب جنين نايف خليل حمامرة، وعبد فرج سلهب من بيت لحم، ومواطنين آخرين من بلدة بيت أمر في الخليل وهما: مصطفى فهمي زعاقيق (17 عاماً)، ومحمود شوكت علقم (18 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين اربعة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، وهم: مجد مروان داري، ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص، ومحمود غريب، وشقيقين آخرين جرى اعتقالهما من مخيم قلنديا، وهما: إبراهيم، وعبد الملاح. 

#الاحتلال #الضفة الغربية

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