مصر.. لواء شرطة يضحي بنفسه وينقذ المئات من الموت (صور)

القاهرة / وكالات /

توفي لواء في الشرطة المصرية يدعى ياسر عسر أثناء إنقاذ المئات من حريق كبير داخل محطة مترو مسرة في شبرا مصر، القريبة من رمسيس.

وكشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة أن اللواء عسر كان في عمله، حين تلقى معلومة من أحد مساعديه بنشوب حريق في غرفة بمحطة مترو مسرة، وانطلق للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني إنه تم نقل جثمان إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وعم الحزن في قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد وفاة اللواء ياسر عسر ، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد خلال قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.