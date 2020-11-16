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شاهد : أسماء فرق الدوري النسائي السعودي 2020 وموعد أول مباراة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : أسماء فرق الدوري النسائي السعودي 2020 وموعد أول مباراة



الرياض / سما

تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، حدثا رياضيا غير مسبوقا، يتمثل بانطلاق منافسات الدوري النسائي السعودي الأول بمشاركة العديد من فرق السيدات.

وتجري المباراة الأولى في الدوري النسائي السعودي اليوم بين فريقي الأمل (al amal) والليث الأبيض (the white lion)، فيما لم يتم الإعلان عن نقلها مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية.

فرق الدوري النسائي السعودي 2020 في جدة:

فريق ستورم النسائي (storm).

فريق تايجرز النسائي (tigers).

فريق جدة ايجلز النسائي (jeddah eagles).

فريق ميراس النسائي (miras).

فريق كنجز يونايتد النسائي (kings united).

فريق موج جدة النسائي (jeddah wave).

فريق أكاديمية جدة ايجلز النسائي (jelfc acadeny).

فريق الأمل النسائي (al amal).

فريق تحدي جدة للسيدات (jeddah challenge).

فرق جدة الدوري النسائي السعودي 2020

فرق الدوري النسائي السعودي 2020 في الرياض:

فريق الرياض ليديز النسائي (riyadh ladies).

فريق نجد الرياضي النسائي (najd al riyadi).

فريق سما النسائي (sama).

فريق اليمامة النسائي (al yamamah fc).

فريق التحدي النسائي (challenge).

فريق بلو أروز (blue arrows).

فريق الرياض يونايتد (riyadh united).

فريق رايدرز (raiders).

فريق الرياض ستارز (riyadh stars).

فريق الرياض بور (riyadh power).

فرق الرياض الدوري النسائي السعودي 2020

فرق الدوري النسائي السعودي 2020 في الدمام:

فريق يونايتد ايجلز (united eagles).

فريق المملكة النسائي (almamlakah).

فريق شعلة الشرقية النسائي (eastern flames).

فريق دمام يونايتد (dammam united).

فرق الدمام الدوري النسائي السعودي 2020

وتصدر الدوري النسائي السعودي الأول 2020 وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة والدول الخليج، حيث انقسم المغردون في آرائهم بين مؤيد ومعارض للعب النساء كرة القدم كما الرجال.

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