تشومسكي: هناك أمل للفلسطينيين لكنه لا يقع على عاتق بايدن

القدس المحتلة / سما /

قال المفكر والأكاديمي الأمريكي نعوم تشومسكي عدة مرات قبل الانتخابات الأمريكية بأنه ينوي التصويت لجو بايدن، وإنه يجب على التقدميين الأمريكيين أن يفعلوا الشيء نفسه. في مقابلة قبل 3 نوفمبر، قال عالم اللغة و المفكر: "موقفي هو التصويت ضد ترامب. في نظامنا المكون من حزبين، هناك حقيقة مفادها أنه إذا كنت تريد التصويت ضد ترامب، فعليك التوجه نحو الديمقراطيين".

مع انتهاء الانتخابات وبايدن الآن هو الرئيس المنتخب، قال تشومسكي لصحيفة هآرتس الأسبوع الماضي ونقله موقع اطلس أن عمل التقدميين الأمريكيين قد بدأ للتو. في مقابلة أجريت عبر تطبيق الزوم، يبدو تشومسكي متشككًا في أن الديمقراطيين سيحدثون التغيير الذي يأمله ملايين الأمريكيين.

واضاف: "ماذا سيفعل بايدن؟ مجلس الشيوخ في يد زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل، الذي يعرف شيئين فقط: منع أي شيء يحاول الديموقراطيون فعله، والشيء الآخر هو إعطاء الأغنياء كل ما يريدون.

يتابع تشومسكي: "بايدن وعاء فارغ. لا أعتقد أن لديه أي مبادئ ثابتة. إنه ضد اللجنة الوطنية الديمقراطية، التي تدير الحزب وهي في الأساس جناح وول ستريت. وإذا حاول القيام بأي شيء تقدمي، فإن المحكمة العليا موجودة لمنعه. إن ترامب وماكونيل مسؤولان عن تزويد الجهاز القضائي بكامله، من أسفل إلى أعلى، بقضاة من اليمين المتطرف يمكنهم منع أي شيء تقدمي تقريبًا ".

فاز بايدن في كلا من التصويت الشعبي والانتخابي، لكن أكثر من 70 مليون أمريكي صوتوا لصالح ترامب (الذي رفض التنازل ويدعي زورًا بأن الانتخابات سُرقت). هذا يقلق تشومسكي: "على الرغم من فوز بايدن، فقد حقق ترامب نصراً كبيراً". "إنه لأمر مدهش أن شخصًا قتل للتو مئات الآلاف من الأمريكيين يمكنه حتى الترشح لمنصب. مجرد حقيقة أن الانتخابات كانت موضع خلاف هو نصر جمهوري هائل". ويشير تشومسكي إلى أن ترامب سياسي ماهر يفهم العقلية الأمريكية.

ويرى تشومسكي بأن "ترامب تمكن من الاستفادة من التيارات السامة الموجودة تحت السطح مباشرة في الحياة والثقافة والتاريخ الأمريكي - لمجرد استخراج السم وتضخيمه. وهذا ما كان يعمل عليه. التفوق الأبيض مبدأ عميق في المجتمع والثقافة الأمريكية. واليهود يعرفون ذلك. أنا كبير بما يكفي لأتذكر معاداة السامية العلنية في الشوارع. لكن العنصرية ضد السود أكثر تطرفًا".

شهد انتصار بايدن خروج سكان نيويورك والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد في الرقص العفوي في الشوارع، بينما أشاد النقاد والصحفيون بالعودة إلى اللياقة واحترام الدستور. يعد بايدن بالشفاء وتوحيد الأمة. هل يعتقد تشومسكي أن هذا يمكن أن يحدث بالفعل؟

اجاب تشومسكي: "نحن نسير في كلا الاتجاهين. هناك حساسية للقمع العنصري اليوم أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي , مثل الرد على مقتل جورج فلويد [مايو الماضي]. كانت هناك جرائم قتل للسود على يد الشرطة إلى الأبد، لكن هذا كان فريدًا. في غضون أيام كانت هناك احتجاجات جماهيرية بالإضافة إلى تضامن أبيض وأسود في جميع أنحاء البلاد، ودعم شعبي هائل - وهو شيء لم يصل إليه مارتن لوثر كينغ جونيور. هذه علامة على التغيير".

لكن تشومسكي يعتقد أيضًا بأن هناك رد فعل عنيفًا بين الأمريكيين الآخرين ويجب عدم تجاهله. "لديك الحزب الجمهوري وناخبيه، الذين معظمهم من البيض والمسيحيين والتقليديين من أمريكا الريفية. وما هو مصدر قلقهم الرئيسي؟ أن أسلوب حياتهم التقليدي يتعرض للهجوم. وما هي طريقتهم التقليدية في الحياة؟ يحافظ على حذائه على أعناق السود".

ويضيف: "إذا نظرت إلى معدل المواليد في الولايات المتحدة الآن، فإن الغالبية من غير البيض". "ليس عليك أن تعرف الإحصائيات لتعرف ما يعنيه ذلك. سوف يفقدون التفوق الأبيض. إن مفهوم كونك أبيض ليس مفهومًا عرقيًا، بل هو مفهوم اجتماعي. إذا عدت إلى الوراء، ليس بعيدًا جدًا، فلن يتم اعتبار اليهود من البيض. ولا الإيرلنديين. في بوسطن في أواخر القرن التاسع عشر، كان بإمكانك العثور على لافتات في المطاعم تقول "ممنوع الكلاب أو الأيرلنديين". لقد أصبحوا من البيض تدريجياً عندما اندمجوا في الثقافة، خاصة عندما اكتسبوا الثروة والسلطة السياسية. وهذا يحدث الآن مع السكان من أصل إسباني "كل أربع سنوات، تتم مناقشة مزايا نظام الهيئة الانتخابية بقوة. تشومسكي هو واحد من كثيرين ممن يعتقدون أن النظام معيب وعفا عليه الزمن. " نحن نواجه أزمة دستورية. يمكنك رؤيته في هذه الانتخابات. بايدن يفوز بأكثر من 3 ملايين صوت (حاليًا أكثر من 5 ملايين)، لكن لا أحد ينظر إلى ذلك. ما زلنا نعيش مع نظام انشأوه مالكي العبيد البيض الأثرياء".

سياسة بايدن في الشرق الأوسط

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن تشومسكي أيضًا غير مقتنع بأن بايدن سيحدث تغيير كاسحًا كالنوع الذي يسعى إليه التقدميون. إنه يعتقد أن بايدن سينضم مجددًا إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب في مايو 2018. لكنه لا يتوقع أن يروج بايدن لشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية - وهو الأمر الذي يتطلب مواجهة مع إسرائيل.

"الأمر بسيط للغاية: فقط انضم إلى بقية العالم. إذا قمت بذلك، فأنت تعيد تشكيل الصفقة، كما يقول تشومسكي فيما يتعلق بإيران. "حتى لو لم تكن الولايات المتحدة شريك جدير بالثقة، فمن المحتمل أن تظل إيران حكيمة في الانضمام إلى الصفقة. لكن لاحظ، هناك نقطة أخرى لا يمكن المساس بها، لا أحد على استعداد لمناقشتها. هناك حل بسيط للغاية لمشكلة الأسلحة النووية الإيرانية: فرض منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مع عمليات تفتيش مكثفة".

يقول تشومسكي إن عمليات التفتيش هذه "تتعارض مع الدعاية الإسرائيلية. تطالب الدول العربية وإيران منذ فترة طويلة بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية. في الواقع، فإن غالبية دول العالم تؤيد ذلك. فلماذا لم يتم تأسيسها؟ لأن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضدها. أحدث فيتو كان من قبل أوباما، ببساطة لأن واشنطن لا تريد التفتيش على الأسلحة النووية الإسرائيلية.

فالولايات المتحدة لا تعترف بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من أن الجميع يعرف أنها تمتلكها. وهناك سبب لذلك أيضًا - يطلق عليه القانون الأمريكي، الذي يحظر أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية للدول التي طورت أسلحة نووية خارج معاهدة حظر الانتشار.

تعتبر سياسة الغموض التي تنتهجها إسرائيل بشأن أسلحتها النووية المزعومة مكونًا رئيسيًا في عقيدة أمنها القومي.

من جانبه، يشعر نتنياهو بالقلق أيضًا من أنه بعدما استفاد سياسيًا على مدى السنوات الأربع الماضية من علاقته الوثيقة مع ترامب، يمكنه الآن دفع ثمن سياسي في الداخل لأي توترات مع إدارة بايدن القادمة. يشكك تشومسكي مرة اخرى في حدوث اي تغيير واسع النطاق في سياسة أمريكا في الشرق الأوسط.

لنفترض أن بايدن عاد إلى سياسات أوباما. على عكس ما يعتقده الكثير من الإسرائيليين، كان أوباما الرئيس الأكثر تأييدًا لإسرائيل قبل ترامب. لم يفرض أي مطالب على إسرائيل. كان تجميد الاستيطان الإسرائيلي في عهد أوباما عام 2010 مهزلة كاملة. والجميع يدرك ذلك. ذكرت الصحافة الإسرائيلية أنه لم يكن له أي تأثير، بدلاً من بناء مستوطنات جديدة، أطلقوا عليه اسم توسعة.

من ناحية أخرى، يتطلع الفلسطينيون إلى إنهاء أربع سنوات من العداء بين رام الله وواشنطن.

يقول تشومسكي: "هناك أمل للفلسطينيين، لكنه لا يقع على عاتق بايدن". إنها تقع على عاتق الرأي العام في الولايات المتحدة، والذي لا يمكن قمعه إلى الأبد. إذا عدت 20 عامًا إلى الوراء، فسيكون دعم إسرائيل بين الديمقراطيين الليبراليين. الآن هو يتحول إلى الإنجيليين والقوميين المتطرفين. ويتزايد الدعم للفلسطينيين بين الليبراليين وخاصة الشباب منهم. عاجلاً أم آجلاً، قد يؤثر ذلك على السياسة".