اتحاد دير البلح يحصد لقب كأس اليد

غزة / سما /

توّج فريق اتحاد دير البلح بلقب كأس اليد, إثر انتصاره المثير على خدمات البريج (37-35), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وقدّم الفريقان عرضا جيدا في الشوط الأول, وكان اتحاد دير البلح الطرف الأفضل, بعدما أنهاه لمصلحته (18-14).

ورغم تحسّن أوضاع خدمات البريج في الشوط الثاني, إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإحرازه اللقب, ليحسم الدير المباراة بنتيجة (37-35).

يشار إلى أن اتحاد دير البلح سبق له نيل لقب دوري اليد في قطاع غزة هذا الموسم لأول مرة في تاريخه, لينجح بتحقيق الثنائية التاريخية بقيادة مدربه مروان الزهار.