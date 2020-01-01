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اتحاد دير البلح يحصد لقب كأس اليد

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد دير البلح يحصد لقب كأس اليد



غزة / سما /

توّج فريق اتحاد دير البلح بلقب كأس اليد, إثر انتصاره المثير على خدمات البريج (37-35), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وقدّم الفريقان عرضا جيدا في الشوط الأول, وكان اتحاد دير البلح الطرف الأفضل, بعدما أنهاه لمصلحته (18-14).

ورغم تحسّن أوضاع خدمات البريج في الشوط الثاني, إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإحرازه اللقب, ليحسم الدير المباراة بنتيجة (37-35).

يشار إلى أن اتحاد دير البلح سبق له نيل لقب دوري اليد في قطاع غزة هذا الموسم لأول مرة في تاريخه, لينجح بتحقيق الثنائية التاريخية بقيادة مدربه مروان الزهار.

#اتحاد دير البلح #كأس اليد #خدمات البريج #صالة سعد صايل #جوال

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