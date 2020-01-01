مبابي كان مُتحمساً للانتقال إلى برشلونة بعد رحيل نيمار!

وكالات / سما /

أكد خافيير بورداس، المُدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، على أن الفرنسي كيليان مبابي كان مُتحمساً لتمثيل برشلونة قبل 3 سنوات .

وقال بورداس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لقد حاولنا أن نضم مبابي وديمبيلي معاً، مبابي كان مُتحمساً للقدوم إلى برشلونة عندما غادر نيمار”.

وكشف بورداس عن تفاصيل محاولة برشلونة لاستعادة نيمار الصيف الماضي، وقال :”لقد عرضنا على باريس سان جيرمان 110 مليوناً بالإضافة لتوديبو وراكيتيتش وانتقال ديمبيلي، وباريس سان جيرمان أراد 130 مليوناً بالإضافة لتوديبو وراكيتيتش وانتقال ديمبيلي”.

وتحدث بورداس عن السؤل الصعب حالياً بخصوص ميسي ومسيرته في برشلونة قائلاً :”استمرارية ميسي تعتمد على كيفية رؤيته للفريق، وإذا كان يرى الفريق لديه فرصة للفوز فإنه سيبقى”.