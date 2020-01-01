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والد النني يكشف آخر تطورات إصابة إبنه بالفايروس المستجد

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والد النني يكشف آخر تطورات إصابة إبنه بالفايروس المستجد



وكالات / سما /

أكد ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، لاعب أرسنال والمنتخب المصري، أن حالة نجله مستقرة بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا أمس قبل مباراة مصر وتوجو، اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال ناصر النني في تصريحات صحفية اليوم، إنه نجله يعاني من نزل برد ليس أكثر وحالته مستقرة وجيدة للغاية رغم كشف المسحة الطبية عن إصابته بفيروس كورونا أمس.

وشدد ناصر النني على أن لاعب أرسنال ينتظر المسحة الطبية الثانية من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا أو عدمها.

وأوضح ناصر النني أنه يطئمن الجماهير على أن نجله بخير ولا داعي للقلق بعدما ابلغه لاعب أرسنال الإنجليزي بذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس.

يشار إلى أن محمد النني اللاعب الثاني في منتخب مصر الذي يصاب بفيروس كورونا عقب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي الذي غاب عن مباراة يوم السبت الماضي ضد توجو واليوم أيضا.

#المنتخب المصري #أرسنال #كورونا #فيروس كورونا #محمد النني

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