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التربية تتسلم مدرسة بيسان الثانوية للبنات في سعير شمال الخليل

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة بيسان الثانوية للبنات في سعير بمديرية تربية شمال الخليل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تدعمه سلة التمويل المشترك التي تضم كلا من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، بلغت مليون و400 ألف دولار، فيما موّلت الوزارة توريد وتجهيز أثاث جديد للغرف الصفية والمرافق في المدرسة.

وأشارت إلى أن المدرسة تتكون من 19 غرفة صفية وإدارية، وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة وساحات ومرافق، وهي تخدم طالبات المرحلة الثانوية من الصفوف 10-12، وتستوعب حوالي 760 طالبة.

وأوضحت الوزارة أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، الذي تسعى لتعزيزه دائما في مشاريعها، بما يسهم في توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

#التربية والتعليم #الخليل #سعير

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