هل فعلاً تلقى راموس عرض مُغرّي من باريس للرحيل عن الملكي؟

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية حقيقة تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض للحصول على خدمات المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط راموس بعقد مع اللوس بلانكوس يصل لخط النهاية في يونيو المقبل، وذكرت صحيفة آس الإسبانية اليوم الإثنين أن باريس يريد استغلال وضعية المدافع الأندلسي في الريال، للحصول على توقيعه في صفقة مجانية من خلال عقد مدته ثلاثة مواسم يحصل بموجبه على راتب إجمالي يصل إلى 60مليون يورو.

وأوضحت ليكيب، أن باريس لم يحرك ساكناً للتعاقد مع راموس، مفيدةً بأن كل ما يقال عن عرض النادي الفرنسي لضم قلب دفاع الريال لا أساس له من الصحة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بيئة راموس أن استخدمت اسم النادي الفرنسي من أجل الضغط على ريال مدريد من أجل منحه عقداً جديداً في الفترة المقبلة لمدة عامين.

وأفادت الصحيفة بأن وكلاء راموس استغلوا علاقاتهم ببعض وسائل الإعلام في إسبانيا من أجل نشر هذه الشائعة في استراتيجية واضحة لجعل ريال مدريد يتحرك لحسم ملف العقد الجديد مع قائد الفريق.