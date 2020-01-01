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مؤيد مفاجئ للاحتجاجات .. ابنة رئيس الموساد تنضم إلى الاحتجاج ضد نتنياهو

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤيد مفاجئ للاحتجاجات .. ابنة رئيس الموساد تنضم إلى الاحتجاج ضد نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

مؤيد مفاجئ للاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هي ابنة رئيس الموساد يوسي كوهين .

وفي مارس / آذار ، أضافت الابنة العلم الأسود لإحدى الجماعات المتظاهرة إلى حسابها الخاص على فيسبوك ، وفي 4 أكتوبر / تشرين الأول ، في مرحلة متقدمة من المظاهرات ، أضافت شعار احتجاج "ليش" إلى صورتها. حتى أن إحدى صديقاتها شكرتها على Facebook لدعمها.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت رفضت الابنة التعليق ، وتم حذف ما نشرته و إزالة الصور من الحساب. لم يرد كوهين على طلب للتعليق.

يُعتبر يوسي كوهين من أقرب الأشخاص إلى رئيس الوزراء نتنياهو ، ويظهر اسمه في مختلف المنتديات كمرشح يود نتنياهو النجاح فيه. منذ توليه المنصب ، لم تتم مقابلة كوهين بشكل متكرر من قبل وسائل الإعلام ولم يعلق على التقارير التي تفيد بأنه سيتحول إلى السياسة بعد نهاية فترة ولايته.

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