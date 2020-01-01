  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفد امريكي يرافق الوفد البحريني في طريقهم لتل أبيب

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد امريكي يرافق الوفد البحريني في طريقهم لتل أبيب



القدس المحتلة / سما /

يتوجه وفد أمريكي برئاسة الممثل الخاص للمفاوضات الدولية ، آفي بيركوفيتش ، اليوم (الثلاثاء) إلى البحرين ومنها إلى إسرائيل لدعم توسيع التعاون الاقتصادي في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية الموقعة بين البلدين مؤخرًا.

وسينضم الممثل الخاص آفي بيركويتزش والوفد الأمريكي إلى المسؤولين البحرينيين على متن رحلة تجارية مباشرة من البحرين إلى إسرائيل.

وستغادر الرحلة من المنامة لتصل تل أبيب حيث سيشارك وفدان أميركي وبحريني في اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وسيضم الوفد الذي يرأسه الممثل الخاص بيركوفيتش أيضًا آري أينهورن ، مدير مكتب الممثل الخاص للمفاوضات الدولية ، وبول باكر ، رئيس لجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج.

الأكثر قراءة اليوم

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

أسرار “العشيقة السرية العربية”

ملخص هدف مباراة الأردن وسوريا الودية

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 13 الثالثة عشرة (شاهد) إصابة شاهين

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 305 حالة

الحكم على مستوطن من غلاف غزة بالسجن 7 أعوام بتهمة التعامل مع حماس

20201117083812

قناة عبرية : مصرع إسرائيليين واصابة اخرين في انفجار بمصنع للمعادن في اسدود

1

صور : عشرات المستوطنين يعودون لمستوطنة مخلاة شمال الضفة الغربية

اجتماع القيادة

الجهاد الإسلامي: قرارات "الأمناء العامين" لم تُبصر النور وبقيت في الأدراج..!