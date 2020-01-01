وفد امريكي يرافق الوفد البحريني في طريقهم لتل أبيب

القدس المحتلة / سما /

يتوجه وفد أمريكي برئاسة الممثل الخاص للمفاوضات الدولية ، آفي بيركوفيتش ، اليوم (الثلاثاء) إلى البحرين ومنها إلى إسرائيل لدعم توسيع التعاون الاقتصادي في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية الموقعة بين البلدين مؤخرًا.

وسينضم الممثل الخاص آفي بيركويتزش والوفد الأمريكي إلى المسؤولين البحرينيين على متن رحلة تجارية مباشرة من البحرين إلى إسرائيل.

وستغادر الرحلة من المنامة لتصل تل أبيب حيث سيشارك وفدان أميركي وبحريني في اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وسيضم الوفد الذي يرأسه الممثل الخاص بيركوفيتش أيضًا آري أينهورن ، مدير مكتب الممثل الخاص للمفاوضات الدولية ، وبول باكر ، رئيس لجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج.