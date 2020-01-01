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الحكم على مستوطن من غلاف غزة بالسجن 7 أعوام بتهمة التعامل مع حماس

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على مستوطن من غلاف غزة بالسجن 7 أعوام بتهمة التعامل مع حماس



القدس المحتلة / سما /

حُكم على مستوطن من سكان مستوطنة "مفتاحيم" المجاورة لحدود قطاع غزة، بالسجن 7 أعوام، بتهمة نقل بضائع إلى حماس بغزة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الحكم صدر بعد أن أدين المستوطن مايكل بيرتس بالتهمة في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأشارت إلى إن بيرتس يعمل تاجراً، وكان يقوم بنقل بضائع محظورة إلى تاجر آخر في غزة يتعامل مع حركة حماس.

وتضمنت لائحة الاتهام للمستوطن، عدة بنود، منها؛ "الاتصال بعميل أجنبي"، و"التآمر لارتكاب جريمة"، ونقل مواد لمساعدة منظمة "حماس الإرهابية" واستغلال تلك المواد في إمكانية تنفيذ هجمات ضد إسرائيل. وفق نص اللائحة.

وأشارت إلى أن التاجر نقل المواد بشكل مموه ومخفي داخل بضائع أخرى، وبمبلغ وصل 8 مليون شيكل، وكان يدعي أنه أفلس ويتحايل على دائنيه.

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