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فرنسا تدين طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تدين طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جفعات همتوس"، المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة، واعتبرته غير قانوني.

 ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المسؤولين الإسرائيليين إلى التراجع عن القرار.

وذكرت أن "توسيع هذه المستوطنة غير القانونية يؤثر بشكل مباشر على إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، كما أشار إلى ذلك الاتحاد الأوروبي مرارا".

وأضافت: "فرنسا تريد إنهاء جميع الخطوات أحادية الجانب المتخذة في المنطقة، لأنها تعقد حل الدولتين على أساس المعايير المقبولة دوليًا والتي يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم".

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