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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل بينهم أسير محرر

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من الخليل، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل الفروخ (26 عاما) من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

كما اعتقلت المواطن محمود حماد اشريتح من بلدة يطا جنوبا، أثناء مروره على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

ومن بيت أمر، اعتقلت تلك القوات الشابين مصطفى فهمي عبد الحميد زعاقيق (17 عاما)، ومحمود شوكت عبد الرحمن علقم ( 18 عاما)، وذلك بعد استدعائهما من قبل مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "عصيون".

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة اذنا غربا، وجسر حلحول شمالا، وسدة الفحص جنوب الخليل، عملت خلالها على ايقاف المركبات، والتدقيق في هويات المواطنين.

#الاحتلال #الخليل #أسير محرر

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