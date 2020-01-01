رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، طرد مستوطنين ممثلين عن الاتحاد الأوروبي من الحي الاستيطاني في القدس، وتصريحات ميلادينوف بأن قرار بناء وحدات استيطانية جنوب القدس يعيق إقامة دولة فلسطينية.

كما أبرزت: اعتقال جيش الاحتلال 18 مواطنا وهدم 10 منشآت، بالإضافة إلى تسجيل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بكورونا و607 حالات تعاف في محافظات الوطن.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

ميلادينوف: قرار بناء وحدات استيطانية جنوب القدس يعيق إقامة دولة فلسطينية.. ومستوطنون يطردون ممثلين عن الاتحاد الأوروبي من الحي الاستيطاني

الجيش يهدم 10 منشآت ويصادر جرافة ويعتقل 18 مواطنا ومستوطنون يستعدون لإعادة مستوطنة مخلاة في شمال الضفة

اشتية: سنتخذ كل إجراء قانوني بحق أي شركة تتعامل مع المستعمرات والحكومة توافق على تخصيص أراضٍ للمنفعة العامة

7 وفيات و836 إصابة جديدة بكورونا و607 حالات تعاف

إصابة الأسير مؤيد شقيق الشهيد داوود الخطيب بالوباء في "عوفر"

"الحياة الجديدة":

مستوطنون يهاجمون بعثة أوروبية خلال رصدها للتوسع الاستيطاني في القدس

الرئيس يعزي نظيره السوري بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم ويتلقى برقيات بذكرى الاستقلال من البابا وعدد من رؤساء العالم

المالكي والصفدي: تحقيق السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين

فلسطين تستقبل وفدا طبيا روسيا متخصصا بعلاج مرضى كورونا

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص عدد من قطع أراض في محافظات الوطن للمنفعة العامة وارسال شحنة من المستلزمات الطبية لمساعدة المشافي في غزة على مواجهة كورونا

7 وفيات و836 اصابة بكورونا والصحة تحذر من خطورة الحالة الوبائية في غزة

قوات الاحتلال تدمر منشآت وتعتقل 16 مواطنا بالضفة

"الأيام":

هدم منزل وثلاث منشآت وتجريف أرض خلال حملة للاحتلال في محافظات عدة

مستوطنون يحاولون منع احتجاج ممثلي أوروبا على الاستيطان في بيت صفافا

اشتية: الاحتلال يسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة ترمب البيت الأبيض

الوباء: 7 وفيات و836 اصابة جديدة

المفوض العام لـ"الأونروا" يحذر من كارثة بسبب نقص الدعم المالي

فلسطين تستقبل وفدا طبيا روسيا متخصصا بعلاج مرضى كورونا