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الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة والقدس

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة والقدس



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم فرج سلهب (32 عاما) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت مواطنين من بيرزيت شمال رام الله وهما: يوسف هوشة ويعاد أبو عياش.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم أسير محرر، وهم: الأسير المحرر خليل الفروخ (26 عاما) من بلدة سعير، ومحمود حماد اشريتح من بلدة يطا جنوبا أثناء مروره على حاجز الكونتينر، كما اعتقلت شابين مصطفى فهمي عبد الحميد زعاقيق (17 عاما)، ومحمود شوكت عبد الرحمن علقم (18 عاما)، وذلك بعد استدعائهما من قبل مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "عصيون".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نايف خليل حمامرة من بلدة جبع جنوب جنين.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة العيسوية وهم: مجد مروان داري، ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص، ومحمود غريب، عقب دهم منازلهم في البلدة، وتفتيشها.

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