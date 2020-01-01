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واشنطن: المصالحة الخليجية تصب في مصلحتنا ومن الممكن تحقيقها

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: المصالحة الخليجية تصب في مصلحتنا ومن الممكن تحقيقها



وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن المصالحة بين دول الخليج تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مؤكدا وجود "فرصة لتحقيقها".

وأضاف خلال كلمته عبر الفيديو في منتدى الأمن العالمي في قطر: " "عملنا بشكل شاق على ملف المصالحة الخليجية ومن مصلحتنا أن تتوحد دول مجلس التعاون، وفتح آفاق لمزيد من اتفاقات السلام مع إسرائيل"​​​.

وتابع "أرى فرصة لحدوث ذلك وأتمنى حدوثه قبل مغادرتنا للإدارة".

جدير بالذكر أن منتدى الأمن العالمي تأسس في 2018، وهو تجمع دولي سنوي يجمع بين شبكة متعددة التخصصات من الخبراء وصانعي السياسات والمنظمات الدولية لمناقشة الموضوعات والقضايا الملحة التي يشهدها العالم.

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