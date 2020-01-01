حالة الطقس : منخفض جوي يوم الجمعة

رام الله / سما /

من المتوقع ان تتأثر فلسطين والمنطقة يوم الجمعة القادم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وبحسب الراصد الجوي داود طروة، فإن المنخفض الجوي يسبق بأمطار على بعض المناطق مساء الخميس، في حين من المتوقع ان يمتد تساقط الامطار ليشمل معظم المناطق تدريجيا خلال يوم الجمعة.

وتنخفض الحرارة بشكل ملموس خلال فترة نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع القادم، حيث من المتوقع ان تصل الى 10 درجات مئوية في المناطق الجبلية خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع ان يكون تأثير المنخفض الجوي على المناطق الشمالية والساحلية أفضل من المناطق الوسطى والجنوبية، بحيث تشهد المنطقة الشمالية تساقط امطار غزيرة على فترات ولمدة أطول من المناطق الوسطى والجنوبية.