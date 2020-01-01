منتخب "النشامى" يتغلب على "نسور قسيون" في لقاء ودي (فيديو)

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تغلب المنتخب الأردني على نظيره السوري 1-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين في إطار استعدادهما لاستئناف التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم "النشامى" بهاء فيصل برأسية متقنة في الدقيقة الـ13، قبل أن يخرج بالبطاقة الحمراء عقب تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء.



وفي الـ12 من نوفمبر الجاري، تعادل المنتخب الأردني في مباراته الاستعدادية السابقة مع نظيره العراقي من دون أهداف، فيما تغلب المنتخب السوري على أوزبكستان بهدف دون مقابل.

ويلعب المنتخب الأردني في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية، التي تتصدرها أستراليا برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 10 نقاط من خمس مباريات لكل من الكويت والأردن.

في المقابل، يلعب منتخب سوريا ضمن المجموعة الأولى، حيث يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الصين والفلبين و6 للمالديف.