  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلة"فورين بوليسي": إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلة"فورين بوليسي": إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا



وكالات/سما/

نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية تنظيما إرهابيا.

وأوضحت المجلة أن هذه الخطوة من شأنها تقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الجماعة والحكومة اليمنية.

وأضافت أن قرار التصنيف الوشيك سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "انتصارا آخر" في استراتيجيته المناهضة لإيران، تزامنا مع زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وخبراء في وزارة الخارجية يعارضون هذه الخطوة، فيما يقوم تحالف من الجمعيات الخيرية الدولية بإعداد بيان مشترك يستبق التصنيف، ويتوقع آثارا شبيهة للمجاعة في الصومال بعد أن صنفت الولايات المتحدة حركة الشباب جماعة إرهابية في 2008.

ولفتت المجلة إلى أن نية تصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا هو جزء من مسعى أوسع للبيت الأبيض وبومبيو، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران وحلفائها بالشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب، وهو تطور من المرجح أن يعقد جهود جو بايدن في إعادة فتح المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

#مجلة فورين بوليسي #دونالد ترامب #الحوثيين #الأمم المتحدة #جماعة أنصار الله #اسرائيل #السعودية #مايك بومبيو #ايران #البيت الأبيض #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

ملخص هدف مباراة الأردن وسوريا الودية

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

أسرار “العشيقة السرية العربية”

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

الأخبار الرئيسية

اجتماع القيادة

الجهاد الإسلامي: قرارات "الأمناء العامين" لم تُبصر النور وبقيت في الأدراج..!

خ

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

هآرتس تتساءل: هل يمكن لـ”المريض نفسياً” أن يعترف بالخسارة وشرعية الانتخابات؟

أسرار “العشيقة السرية العربية”

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة