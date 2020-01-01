نتنياهو يسعى لتمديد حراسته الشخصية 20 عاما بعد انتهاء ولايته

القدس المحتلة/سما/

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمديد حصوله على حراسة شخصية لمدة 20 عاما متواصلة بعد انتهاء ولايته، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة “كان” الرسمية، مساء الإثنين، إن نتنياهو طلب من اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام (شاباك)، التي يترأسها بنفسه، الموافقة على تمديد حراسة رئيس الوزراء بعد نهاية ولايته، تلقائيا، حال شغل المنصب لولايتين على الأقل.

ووفق الاقتراح، يتم حراسة رئيس الوزراء 20 عاما بشكل متصل، وليس 10 سنوات قابلة للتمديد 5 سنوات ثم 5 أخرى كما هو الحال اليوم.

كما طلب نتنياهو بتمديد حراسة أبنائه حال توليه منصب نائب رئيس الوزراء (كما ينص الاتفاق الائتلافي بينه وبين وزير الدفاع رئيس حزب “أزرق- أبيض” بيني غانتس) لمدة عامين وليس 6 أشهر مثلما أوصت لجنة تشيحنوبر.

ويدور الحديث عن لجنة استشارية مسؤولة عن المسائل الأمنية المتعلقة بالحراسات يترأسها يوسف تشيحنوبر المقرب من نتنياهو، وسبق أن وافقت في 2018 على تزويد نجلي نتنياهو يائير وأفنير بالحراسة ليصبحا أول من يتمتع بحراسة من قبل الدولة من أبناء رؤساء وزراء إسرائيل.

وانتقد مسؤولون حكوميون الانشغال بالحديث عن تمديد حراسة رئيس الوزراء التي تنطوي على تكاليف كبيرة، خلال هذه الفترة التي تشهد فيها إسرائيل أعباء اقتصادية كبيرة على خلفية تداعيات وباء كورونا، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال مكتب نتنياهو في تعليق للقناة: “ليس لرئيس الوزراء أية علاقة أو تدخل في الاعتبارات الأمنية التي تحددها العناصر الأمنية المهنية”.

ومؤخرا، تقدم نتنياهو بعدة بلاغات للشرطة ضد أشخاص قال إنهم هددوه وعائلته بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبت، شهدت إسرائيل تظاهرات للأسبوع الـ 22 على التوالي للمطالبة باستقالة نتنياهو بدعوى فشل حكومته في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن اتهامه في 3 قضايا فساد بدأت محاكمته بها في مايو/ آيار الماضي.