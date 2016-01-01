برلمانية أمريكية تكشف أن إسرائيل “طلبت منها” تقديم مشروع قانون لمعاقبة الجماعات المناصرة للفلسطينيين

وكالات/سما/

قالت برلمانية أمريكية في ولاية جورجيا إن القنصلية الإسرائيلية “طلبت منها” تقديم مشروع قانون لمعاقبة حركة مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت النائبة ديبورا سيلكوكس عن هذا الإجراء بدون خجل أثناء جلسة استماع لكونغرس الولاية، وبجوارها أحد المسؤولين من القنصلية الإسرائيلية.

وتؤكد هذه الشهادة على تدخلات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في دفع ولايات أمريكية لإقرار تشريعات تهدف إلى معاقبة الجماعات المناصرة للفلسطينيين.

وقد اعتمدت 34 ولاية أمريكية، بما في ذلك جورجيا في عام 2016، تشريعات تحرم التمويل لأولئك الذين يدافعون عن حركة مقاطعة إسرائيل.

وبلغ التأثير الإسرائيلي على السياسات المحلية الأمريكية، إلى حد منع تقديم مكافاة تكريم من قبل الولاية لصحافية أمريكية تدعى آبي مارتن لأنها رفضت التوقيع على ما وصفته بقسم الولاء الإسرائيلي.