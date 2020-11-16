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نجل العودة: والدي مصاب بمضاعفات صحية جراء انتهاكات بالسجن

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل العودة: والدي مصاب بمضاعفات صحية جراء انتهاكات بالسجن



وكالات/سما/

 قال عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، مساء الإثنين، إن انتهاكات بسجن والده (63 عاما)، أدت لمضاعفات صحية في سمعه وبصره.

وأوضح عبد الله العودة، وهو معارض بارز يتواجد خارج السعودية، أنه “عقدت جلسة (قضائية) سرّية في أجواء أمنية صارمة داخل المحكمة المتخصصة بالرياض في قضية الوالد سلمان العودة”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”: “في الجلسة تحدثت النيابة عن تكرار نفس الكلام والمطالب البشعة”، في إشارة لمطالبة سابقة منها بإعدام العودة.

وتابع: “والدي لايزال في حبسه الانفرادي منذ لحظة اعتقاله قبل ثلاث سنوات ونصف (العام)”.

وأوضح “سأنشر لاحقاً تفاصيل مهمة عن انتهاكات في السجن أدّت لمضاعفات صحّية على الوالد في سمعه وبصره”، دون تسمية محبسه.


وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

والأربعاء، نقل نجل العودة مقطع فيديو قصير، يظهر فيه اتصال والده بأسرته، قبيل أيام من جلسة محاكمته الإثنين، دون أن يوضح آنذاك توقيته وتفاصيل أكثر عن المحادثة الهاتفية.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، جلسة لمحاكمة العودة، بعد دقائق من انطلاقها، إلى اليوم الاثنين، وفق نجل العودة.

وسبق أن أعلن حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية في مايو/ آيار الماضي، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع الداعية السعودي البارز سلمان العودة، من داخل أحد سجون المملكة، مع أسرته.

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