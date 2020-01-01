  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب سيسحب قوات اضافية من أفغانستان والعراق

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب سيسحب قوات اضافية من أفغانستان والعراق



واشنطن/سما/

يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا رسميا هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات بلاده من أفغانستان والعراق قبل مغادرته منصبه في 20 يناير، وفقا لشبكة "CNN" نقلا عن مسؤولين.

CNN: ترامب سيصدر أوامر لسحب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق"أكسيوس": إدارة ترامب تستعجل لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط وأفغانستان
وكشف قادة عسكريون أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أصدرت إشعارا يعرف باسم "أمر تحذير" لبدء التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 جندي و2500 في العراق بحلول 15 يناير.

ويوجد حاليا ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3000 جندي في العراق.

#دونالد ترامب #البنتاغون #أفغانستان #العراق #القوات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

ملخص هدف مباراة الأردن وسوريا الودية

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

أسرار “العشيقة السرية العربية”

الأخبار الرئيسية

اجتماع القيادة

الجهاد الإسلامي: قرارات "الأمناء العامين" لم تُبصر النور وبقيت في الأدراج..!

خ

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

هآرتس تتساءل: هل يمكن لـ”المريض نفسياً” أن يعترف بالخسارة وشرعية الانتخابات؟

أسرار “العشيقة السرية العربية”

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة