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أوباما ينصح ترامب: فكر فيما وراء الأنا الخاصة بك

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباما ينصح ترامب: فكر فيما وراء الأنا الخاصة بك



وكالات/سما/

شدد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على أن الوقت قد حان حتى يعترف الرئيس دونالد ترامب بنتائج الانتخابات، قائلا إن نصيحته لخليفته هي "التفكير فيما وراء الأنا خاصته".


وفي حديث لبرنامج"60 دقيقة" على شبكة "CBS"، قال أوباما إن "الرئيس موظف عمومي. والرؤساء يشغلون مؤقتا هذا المنصب، وخلال هذا الوقت وظيفتهم أن يضعوا البلد في المرتبة الأولى ويفكروا فيما يتجاوز الأنا والمصالح الخاصة".

وتابع أوباما: "نصيحتي للرئيس ترامب هي، إذا كنت تريد في هذه المرحلة المتأخرة من اللعبة أن يتم تذكرك كشخص وضع البلد في المقام الأول، فقد حان الوقت لفعل ذلك"، مشددا على أنه "كان الوقت قد حان بالنسبة له للاعتراف بنتائج الانتخابات في اليوم التالي، أو على الأقل بعد يومين من الانتخابات".

ورأى أنه "عندما تنظر إلى الأرقام بموضوعية، فإن جو بايدن سيفوز بسهولة. لا يوجد سيناريو تنقلب فيه الولايات في الاتجاه الآخر، ليكون كافيا لقلب الانتخابات".

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