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صحيفة مصرية: إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا وهذه حالة ابنته "مكة"

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة مصرية: إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا وهذه حالة ابنته "مكة"



وكالات/سما/

أكدت تقارير صحفية مصرية، اليوم الاثنين، إصابة زوجة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت التقارير نقلا عن الجهاز الطبي المشرف على علاج محمد صلاح بإيجابية عينة زوجته لفيروس كورونا المستجد مساء أمس الأحد.


وأشارت التقارير، إلى أن "زوجة صلاح بدأت في تلقي البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا المستجد".
وأوضحت التقارير نفسها، سلامة "مكة" ابنة محمد الصلاح وخلوها تماما من مرض كوفيد-19، وفقا لـ "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

كانت التحاليل الطبية أثبتت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، ليغيب بذلك عن مباراتي منتخب بلاده أمام توجو، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاءت إصابة صلاح بعد التقاط صور له، بدون كمامة أحيانا، بينما كان يرقص وسط عشرات الأشخاص خلال حفل زفاف شقيقه في القاهرة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، قال مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري، شعبان بسطاوي، إن صلاح حصل على إذن طبي، باستكمال فترة الحجر الصحي في الجونة، وغادر الفندق واتجه إلى المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر أمس الأحد.

وأشار بسطاوي، إلى أن محمد صلاح حالته مستقرة، ولا يعاني أي أعراض، وتوجه للجونة في سيارته الخاصة، وسيجري مسحة هناك بعد عدة أيام، وإذا ثبتت سلبيتها سيسافر لإنجلترا للالتحاق بفريقه.

#محمد صلاح #فيروس كورونا #ليفربول #الدوري الانجليزي الممتاز

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