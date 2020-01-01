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فلسطين تستقبل وفدا طبيا روسيا متخصصا بعلاج مرضى "كورونا"

الإثنين 16 نوفمبر 2020 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تستقبل وفدا طبيا روسيا متخصصا بعلاج مرضى "كورونا"



رام الله/سما/

استقبلت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، وفدا طبيا روسيا متخصصا بعلاج مرضى كوفيد 19/ "كورونا".

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال استقبال الوفد الطبي، إن هذه اللفتة الروسية دليل على متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والروسي.

وأكدت أن القيادة الفلسطينية تثمن الجهد والدعم الروسي لفلسطين على كافة المستويات، مبينة أن الوفد سيزور عددا من المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، وسيتشارك خبراته في علاج مرضى "كورونا" مع الأطباء الفلسطينيين، حيث ستستمر زيارته لأسبوعين.

#فلسطين #روسيا #فيروس كورونا #مرضى كورونا #كوفيد 19 #وزارة الصحة الفلسطينية

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