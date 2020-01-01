حزب "الشين فين" الإيرلندي يحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو وعر

دبلن /سما/

حمل المتحدث باسم الشؤون الخارجية والدفاع لحزب "الشين فين" الإيرلندي النائب جون برادي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الأسير كمال أبو وعر (46 عاما).

وقال النائب برادي، في بيان صحفي، إن " كمال أبو وعر توفي في معتقل إسرائيلي لأن السلطات الإسرائيلية رفضت منحه العلاج الطبي المناسب، حيث عانى من سرطان الحنجرة".

وأضاف أن أبو وعر هو واحد من 226 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، مشيرا إلى أن الاحتلال وإمعانا في معاقبة عائلته، احتجز جثمانه في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولحقوق الإنسان.

وأدان برادي سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، واحتجاز الجثامين، وهدم منازل الفلسطينيين وبنيتهم التحتية.

وأبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل عام 2003، وحكم عليه بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، واستشهد في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري نتيجة إهمال إدارة سجون الاحتلال لحالته الصحية.