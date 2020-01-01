السفير العلواني يبحث مع وزير الخارجية البوليفي آخر المستجدات السياسية

لاباز /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى بوليفيا محمود العلواني، مع وزير الخارجية البوليفي روخيليو مايتا، آخر المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، ودعوة سيادة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية البوليفي، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، السفير العلواني.

ونقل السفير العلواني تحيات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى نظيره البوليفي، وسلمه رسالة التهنئة التي أرسلها له لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية.

كما تناول العلواني موضوع تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين فلسطين وبوليفيا، ووجه للوزير مايتا دعوة من الوزير المالكي لزيارة فلسطين عندما تسمح الظروف بذلك.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البوليفي حرصه على تعزيز العلاقة التاريخية الفلسطينية البوليفية، والعمل من جانبه على الاستمرار بالموقف البوليفي الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، والعمل في جميع المحافل الدولية لدعم حل الدولتين حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ووعد بالعمل على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة، وتمنى لقاء الوزير المالكي عندما تسمح الظروف بذلك.