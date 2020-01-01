الصحة الإسرائيلية: 586 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية

القدس المحتلة /سما/

أُصيب 586 شخصا في البلاد، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين.

وجاءت الإصابات الجديدة، بعد إجراء 29 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، لتصل نسبة الحالات الموجبة إلى 2%.

ووصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس في إسرائيل إلى 7 آلاف و871، بينهم 571 مريضا يخضغون للعلاج في المستشفيات.

كما وصل مجمل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة، إلى 2734 مريضا توفوا تأثرا بالفيروس أو بسبب مضاعفاته.

ومن بين المُصابين 320 حالات تُعدّ خطيرة، فيما يخضع 128 شخصا للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أنه تم تشخيص 620 إصابة أمس الأحد.

وكان المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا، قد صادق اليوم، على عودة الصفوف الخامسة والسادسة إلى التعليم من المدرسة الأسبوع المقبل، وأن تفتح المجمعات المفتوحة أبوابها غدًا الثلاثاء.

وستعود هذه الصفوف إلى المدارس في البلدات الخضراء والصفراء في الرابع والعشرين من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل، على أن يعود طلاب الصفوف الحادية عشرة والثانية عشرة في الأول من كانون أول/ديمسبر المقبل.

كما قرّر "كابينيت كورونا" سنّ قانون جديد لفرض حظر تجول ليلي في البلدات البرتقاليّة، وفتح تجريبي للمجمعات التجارية.

ودعا وزير التعليم، يوآف غالانت، خلال الجلسة، إلى إعادة فتح المدارس الابتدائيّة في السادس من كانون أول/ديسمبر المقبل، غير أن الكابنيت لم يصوّت على هذه الخطّة بعد.