  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في جنين

الإثنين 16 نوفمبر 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في جنين



جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم الإثنين، على مطلوبين فارين من الوجه العدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد قامت الشرطة بضبط 26 مركبة ودراجة غير قانونية وقبضت على 16 مطلوبا صادر بحقهم 35 مذكرة قضائية .

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق و الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.

#الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

ملخص هدف مباراة الأردن وسوريا الودية

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

الأخبار الرئيسية

اجتماع القيادة

الجهاد الإسلامي: قرارات "الأمناء العامين" لم تُبصر النور وبقيت في الأدراج..!

خ

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

هآرتس تتساءل: هل يمكن لـ”المريض نفسياً” أن يعترف بالخسارة وشرعية الانتخابات؟

أسرار “العشيقة السرية العربية”

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة