الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم الإثنين، على مطلوبين فارين من الوجه العدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد قامت الشرطة بضبط 26 مركبة ودراجة غير قانونية وقبضت على 16 مطلوبا صادر بحقهم 35 مذكرة قضائية .

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق و الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.