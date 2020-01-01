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محادثات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لمد سكك الحديد بين المتوسط ودول الخليج

الإثنين 16 نوفمبر 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لمد سكك الحديد بين المتوسط ودول الخليج



وكالات/سما/

قال وزير المالية والبنك المركزي في إسرائيل، إن إسرائيل والاتحاد الأوروبي أطلقا محادثات لتعميق التعاون الاقتصادي وناقشا إمكانية إيجاد ممر تجاري جديد بين شرق المتوسط ودول الخليج.

وظهرت فكرة إنشاء "سكة حديد السلام في المنطقة"، والتي ستدعم اقتصادات إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية والسعودية ودول خليجية أخرى، خلال مناقشات سنوية ركزت أيضا على تأثير أزمة فيروس كورونا.

وقال بنك إسرائيل المركزي إن خط السكك الحديدية الجديد سيكون طريقا أقصر وأسرع وأقل تكلفة وأكثر آمانا للربط بين الشرق والغرب بدلا من طرق التجارة الحالية.

ولم يعط مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بجدوى مثل هذا المشروع.

وجاءت المناقشة بعد أن وقعت إسرائيل في الآونة الأخيرة اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

#اسرائيل #الاتحاد الأوروبي #دول الخليج #التعاون الاقتصادي

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