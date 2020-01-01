بعد إنقاذه فتاة من الغرق... قنصل بريطاني يصبح بطلا في الصين... فيديو

وكالات/سما/

تحول دبلوماسي بريطاني بارز إلى بطل في الصين، وذلك بعد أن حصل مقطع فيديو له، وهو ينقذ طالبة من نهر، على عشرات الملايين من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن ستيفن إليسون القنصل العام البريطاني في تشونغتشينغ، كان يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، من الصخور إلى المياه العميقة.

وبحسب البعثة البريطانية في تشونغتشينغ اليوم الإثنين فإن القنصل البالغ من العمر 61 عاما، قفز في النهر لإنقاذ الفتاة من الغرق.