  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا تدين الإعلان الإسرائيلي البناء في القدس الشرقية، ونتنياهو "نبلغ الادارة الأميركية"..!

الإثنين 16 نوفمبر 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تدين الإعلان الإسرائيلي البناء في القدس الشرقية، ونتنياهو "نبلغ الادارة الأميركية"..!



القدس المحتلة /سما/

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، ادانتها الإعلان الإسرائيلي البناء في القدس الشرقية، وقالت في بيان "تدين فرنسا الإعلان عن بناء 1257 وحدة سكنية في جفعات هاماتوس في القدس الشرقية".

 وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إلى نشر مناقصات للبناء في الحي السكني "جفعات هاماتوس" بالقدس الشرقية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال نتنياهو "قريبا سأتحدث مع بايدن، الذي من المفترض أن يكون الرئيس المقبل. نحن نبلغ الإدارة في واشنطن، ولا تفعل ذلك فجأة".

وزار عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين في وقت سابق من اليوم الحي في القدس الشرقية التي تخطط إسرائيل لبناء مساكن فيه وجعله حيا جديدا، ودعا الدبلوماسيون الى التراجع عن خطة البناء خلال زيارتهم لموقع "جفعات هاماتوس"، وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفين كون فون بورغسدورف "إن الحي الاستيطاني المزمع إنشاؤه في منطقة غير مأهولة حاليا بالسكان بالقرب من حي بيت صفافا الذي تقطنه أغلبية فلسطينية، من شأنه أن يقوض استمرارية تواصل الاراضي الفلسطينية بموجب المعايير الدولية، ويبعد فكرة حل الدولتين".

وطرحت سلطة الأراضي الاسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية معظمها في "جفعات هاماتوس" في القدس الشرقية، وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه الشديد، ودعا السلطات الاسرائيلية إلى اعادة النظر في مشروعها.

كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه "من التطورات الخطيرة غير المسبوقة في المشروع الاستعماري الاسرائيلي"، معتبرا انها "خطة هجوم متصاعدة ومكثفة خلال العشرة أسابيع المقبلة في سباق مع الزمن من أجل فرض أمر واقع جديد قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض".

#الاتحاد الاوروبي #فرنسا #الولايات المتحدة #استيطان #ادارة ترامب #مستوطنات #الضفة الغربية #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

ملخص هدف مباراة الأردن وسوريا الودية

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

الأخبار الرئيسية

هآرتس تتساءل: هل يمكن لـ”المريض نفسياً” أن يعترف بالخسارة وشرعية الانتخابات؟

أسرار “العشيقة السرية العربية”

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

فتح: الساعات القادمة تحمل انباء ايجابية من القاهرة بشأن المصالحة

صحة غزة تحذر: انتشار فيروس كورونا يتسع.. و٥ حالات شابة مصابة تتواجد بالمستشفى الأوروبي