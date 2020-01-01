فرنسا تدين الإعلان الإسرائيلي البناء في القدس الشرقية، ونتنياهو "نبلغ الادارة الأميركية"..!

القدس المحتلة /سما/

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، ادانتها الإعلان الإسرائيلي البناء في القدس الشرقية، وقالت في بيان "تدين فرنسا الإعلان عن بناء 1257 وحدة سكنية في جفعات هاماتوس في القدس الشرقية".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إلى نشر مناقصات للبناء في الحي السكني "جفعات هاماتوس" بالقدس الشرقية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال نتنياهو "قريبا سأتحدث مع بايدن، الذي من المفترض أن يكون الرئيس المقبل. نحن نبلغ الإدارة في واشنطن، ولا تفعل ذلك فجأة".

وزار عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين في وقت سابق من اليوم الحي في القدس الشرقية التي تخطط إسرائيل لبناء مساكن فيه وجعله حيا جديدا، ودعا الدبلوماسيون الى التراجع عن خطة البناء خلال زيارتهم لموقع "جفعات هاماتوس"، وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفين كون فون بورغسدورف "إن الحي الاستيطاني المزمع إنشاؤه في منطقة غير مأهولة حاليا بالسكان بالقرب من حي بيت صفافا الذي تقطنه أغلبية فلسطينية، من شأنه أن يقوض استمرارية تواصل الاراضي الفلسطينية بموجب المعايير الدولية، ويبعد فكرة حل الدولتين".

وطرحت سلطة الأراضي الاسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية معظمها في "جفعات هاماتوس" في القدس الشرقية، وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه الشديد، ودعا السلطات الاسرائيلية إلى اعادة النظر في مشروعها.

كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه "من التطورات الخطيرة غير المسبوقة في المشروع الاستعماري الاسرائيلي"، معتبرا انها "خطة هجوم متصاعدة ومكثفة خلال العشرة أسابيع المقبلة في سباق مع الزمن من أجل فرض أمر واقع جديد قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض".