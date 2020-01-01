البرغوثي: سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية لايعني اختفاء صفقة القرن

رام الله /سما/

قال د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الاثنين: إن قرار الحكومة الإسرائيلية المباشرة في عملية بناء 1257 وحدة استيطانية استعمارية جنوب مدينة القدس بالإضافة إلى قراراتها السابقة في الشهر الماضي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية دليل قاطع على استمرار حكام إسرائيل في تنفيذ جريمة (صفقة القرن).

وأضاف في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي في ظل قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو زيارة مستعمرة (بسجوت) بما تمثله من خرق فاضح للقانون الدولي.



وأضاف البرغوثي: أن ما يجري يؤكد ما حذرنا منه بأن سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية لايعني اختفاء صفقة القرن، وأن حكومة إسرائيل لن تردع ببيانات الإدانة والاستنكار بل بمقاومة مخططاتها وفرض المقاطعة والعقوبات عليها.