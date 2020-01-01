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رسميا.. المنتخب الجزائري يتأهل لكأس الأمم الإفريقية (فيديو)

الإثنين 16 نوفمبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. المنتخب الجزائري يتأهل لكأس الأمم الإفريقية (فيديو)



سما

تأهل المنتخب الجزائري رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022، بعد تعادله اليوم الاثنين أمام مضيفه الزيمبابوي بهدفين لكل منهما بالجولة الرابعة من التصفيات.


وتقدم المنتخب الجزائري بهدفين سجلهما آندي ديلور ورياض محرز في الدقيقتين 34 و38 على الترتيب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض التعادل بتسجيلهم لهدفين عن طريق كنوليدج موسونا وبرينس ديب في الدقيقتين 43 و82 على التوالي.


وبهذا التعادل، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة، وضمن أحد المركزين المؤهلين إلى النهائيات قبل جولتين من نهاية التصفيات.

بالمقابل، رفع منتخب زيمبابوي الوصيف رصيده إلى 5 نقاط.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 بالتصفيات إلى نهائيات البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.


يذكر أن المنتخب الجزائري هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة القارية التي استضافتها مصر عام 2019.

#الجزائر #كأس الأمم الأفريقية #زيمبابوي

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