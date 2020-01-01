نتنياهو: إسرائيل ستكون ضمن الدول الأولى بالعالم التي ستحصل على لقاحات كورونا

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين: إن إسرائيل ستكون ضمن الدول الأولى في العالم التي ستحصل على لقاحات فيروس كورونا.



وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه أوعز لوزير الصحة يولي إدلشتاين في شهر حزيران/يونيو بالتوقيع على اتفاقية مع شركة "مودرنا".

وأضاف نتنياهو: أن "هذه الشركة أبلغتنا اليوم بأن اللقاح الذي طورته أظهر فعالية بنسبة 94.5٪. هذه هي بشائر ممتازة لدولة إسرائيل".



وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: أن غايته هي جلب أكبر كمية ممكن من اللقاحات من عدد أكبر ممكن من المصادر لأكبر عدد ممكن من الجمهور وفي أسرع وقت ممكن.

وقالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، إن توفر لقاح فيروس كورونا بشكل محدود، سيكون في النصف الأول من 2021.

وكانت عملاق الأدوية الأمريكي "موديرنا"، أعلنت بعد ظهر اليوم أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس (كورونا)، أظهرت فعاليته بنسبة 94.5%.

