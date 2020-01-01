الخارجية: تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 301، والإصابات إلى 7036، منذ بدء الجائحة.

وأفادت سفارة فلسطين لدى السعودية، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، للمواطنتين ظريفة طالب صلاح البحيصي (74 عاما)، ولطيفة محمد إسماعيل عابد (79 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 103 حالات.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن إياد محمد أمين (45 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 88 حالة، فيما سجلت 12 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في كل من: ميتشيغن، وفيلادلفيا، وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4355 إصابة.

وفي تركيا، ذكرت سفارة فلسطين أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا"، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي.

وأضافت السفارة أنها اتخذت جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وكذلك التعقيم والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد لدى الجمهورية التركية، مشيرة إلى أنه بهذه الإصابة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس بصفوف جاليتنا في تركيا إلى 33 إصابة.