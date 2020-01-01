البحرين تؤكّد زيارة وزير خارجيتها لإسرائيل الأربعاء..

المنامة /سما/

أكّدت البحرين، اليوم، الإثنين، أن وزير خارجيّتها، عبد اللطيف الزياني، سيزور إسرائيل بعد غدٍ، الأربعاء، لإجراء مباحثات رسميّة، هي الأولى من نوعها علنًا لمسؤول خليجي.

وكتبت وكالة أنباء البحرين "يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في زيارة رسمية"، وأضافت "تهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام (...) وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل".

كذلك، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إسرائيل هذا الأسبوع.

وأمس، الأحد، أعلن ذكرت وسائل إعلام أن لقاء بحرينيّا – إسرائيليا – أميركيّا سيعقد في القدس على مستوى وزراء خارجيّة البلدان الثلاثة، الأربعاء المقبل.

وسيشارك في اللقاء رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، ووزير الخارجيّة البحريني، عبد اللطيف الزيّاني.

وهذا أرفع زيارة علنية لمسؤول خليجي إلى إسرائيل على الإطلاق، ولوزير خارجية عربي منذ سنوات.

وقالت مصادر إسرائيليّة رفيعة لـ"واللا" إنّ جهودًا تُبذل لاستكمال اتفاق الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وإسرائيل قبل يوم الأربعاء للتوقيع عليه خلال اللقاء الثلاثي، و من غير الواضح إن سيُوقّع على اتفاقيّات أخرى أو لا.

ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر صحافي في نهاية اللقاء.

وسيبحث خلال اللقاء فتح سفارتين في إسرائيل والبحرين. وسبق لوزير الخارجيّة الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن قدّم طلبًا للبحرين لفتح سفارة إسرائيليّة في المنامة، يرجّح أن يوافق عليه الزياني أثناء وجوده في إسرائيل.